Yakakent'te tabanca, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında tabanca, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında tabanca, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "Narko Alan" uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca fişeği, 3,9 gram esrar maddesi, 24 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
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