GÜNCELLEME - Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışmasına ara verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmasına kötü hava şartları nedeniyle ara verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan ve kayığının alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

Ekipler kara, deniz ve havadan çalışma yaptı.

Kötü hava şartları, fırtına ve dalgaların yükselmesi sebebiyle çalışmalara ara verildi.

Öte yandan, dün gece Orhan Çorbacı'nın telefonundan sinyal alındığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Orhan Çorbacı'nın yakınları, olay yerinde beklemeye devam ediyor.

Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.