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        GÜNCELLEME - Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışmasına ara verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmasına kötü hava şartları nedeniyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:26
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışmasına ara verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmasına kötü hava şartları nedeniyle ara verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan ve kayığının alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

        Ekipler kara, deniz ve havadan çalışma yaptı.

        Kötü hava şartları, fırtına ve dalgaların yükselmesi sebebiyle çalışmalara ara verildi.

        Öte yandan, dün gece Orhan Çorbacı'nın telefonundan sinyal alındığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

        Orhan Çorbacı'nın yakınları, olay yerinde beklemeye devam ediyor.

        Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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