Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Helenistik dönemden bugüne ışık tutacak Asarkale günyüzüne çıkıyor

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da çalışmalarına bu yıl başlanan Asarkale'deki kazıların Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar bölgenin tarihine ışık tutması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Helenistik dönemden bugüne ışık tutacak Asarkale günyüzüne çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da çalışmalarına bu yıl başlanan Asarkale'deki kazıların Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar bölgenin tarihine ışık tutması hedefleniyor.

        Samsun'un Bafra ilçesinde tarihin farklı dönemlerinde stratejik rol oynamış Asarkale, Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator tarafından yaptırıldı. Anadolu'da Pontus Krallığı dönemindeki 56 kaleden biri olarak bilinen Asarkale'de bu yıl ilk kez başlatılan arkeolojik kazılar, hem kalenin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

        Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin desteğiyle yürütülen Asarkale arkeolojik kazısının başkanlığını, Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürü arkeolog Kenan Sürül yürütüyor.

        Yıl sonuna kadar sürmesi planlanan kazılarda Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) 9 öğretim üyesi ile 10 doktora ve yüksek lisans öğrencisi görev alıyor.

        OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Kasım Oyarçin, AA muhabirine, Bafra Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında OMÜ'den mimar ve harita mühendislerinin Asarkale'nin rölövesini çıkarmak için ağustos ayında çalışma başlatıldığını söyledi.

        Kızılırmak Deltası ve etrafında tarım alanları yoğun olduğu için tarihte Asarkale'nin tarım ve ticareti kontrol eden konumda bulunduğunu belirten Oyarçin, şöyle konuştu:

        "Çalışmalara ilk olarak kalenin mevcut kalıntılarıyla belgelenebilmesi için bitki temizliği ile başladık. Kalenin haritası, rölövesinin çıkarılması gibi çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. En sonunda restorasyon projesini hazırlayacağız. Restorasyon projesi hayata geçirilirse hem surların yıkılması önlenmiş olacak hem de gelecek kuşaklara çok güzel şekilde Asarkale'yi kazandırmış olacağız. Projemiz onaylanırsa kaleyi insanlar rahat şekilde gezebilecek. Gezi rotasının bittiği yerde cam teras yapmayı düşünüyoruz."

        Oyarçin, Asarkale'yi hem korumak hem de kazılar devam ederken turizme kazandırmak için çalıştıklarını aktararak, "Çok fazla taş var alanda. Bu taşları kalenin restorasyonu sırasında kullanılmak üzere kale içinde güvenli yerlere istiflemekteyiz. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan aldığımız izinle kaleye ulaşımı kolaylaştıran basit bir toprak yol, kolay çıkış için basamaklar ve kale içinde ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebilmesini sağlamak amacıyla basit gezinti yolları da yapıldı." dedi.

        Yasa dışı kazılara engel olmak amacıyla Bafra Belediyesi tarafından Asarkale ve çevresinin güvenliğinin sağlanması için bekçi görevlendirildiğini vurgulayan Oyarçin, "Kazıda genellikle Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin çıkmasını bekliyoruz. Yüzeyde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait önemli eserler karşımıza geldi ama kazılar ilerledikçe daha alt tabakalarda Roma ve Helenistik döneme ait malzemelerin de çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Bölgenin gezi rotasına girmesi için çalışma yürütülecek

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da kentte yeni bir arkeolojik kazı alanı olan Asarkale'de yerleşim alanları, surlar, sarnıçlar, yer altı geçitleri, basamaklı tüneller olduğuna dikkati çekerek, "Bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Burası Anadolu'nun çok önemli medeniyet merkezlerinden biri olması hasebiyle çok kısa zamanda turizme açılacak, bölgedeki kaya mezarlarıyla gezi rotası oluşturulacak, Samsun ve bölge turizmine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi sorumlusu ve Asarkale kazılarında uzman müze araştırmacısı olarak görev yapan Hasan Dikmen ise Bafra'da 1974'ten bu yana yürütülen İkiztepe kazılarının devam ettiğini dile getirdi.

        İlçede ikinci olarak Asarkale arkeolojik kazılarının başladığına işaret eden Dikmen, "İkiztepe kazılarında binlerce nitelikli buluntu var. Bunların çoğu Samsun Müzesinde, bir kısmı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor. Burada yeni bir kazının başlatılmasının arkeolojik buluntular kapsamında çok değerli olacağını ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Terme'nin tanıtımı için yapılabilecekler görüşüldü
        Terme'nin tanıtımı için yapılabilecekler görüşüldü
        Bafra'da 5 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
        Bafra'da 5 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
        Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı
        Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı
        Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı
        Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı
        Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
        Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
        Samsun'da caminin duvarına çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
        Samsun'da caminin duvarına çarpan kamyonetteki kişi yaralandı