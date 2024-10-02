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        Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:11
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        Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ö'yü (42), saklandığı adreste operasyonla gözaltına aldı.

        Firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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