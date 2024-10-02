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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:23
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe alınan aracı merkez İlkadım ilçesinde durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, saç kurutma makinesi ve batarya şarj aletine zulalanmış 210 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda araçta bulunan E.K. (37) ile İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat U.A. (38) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        U.A. hakkında daha önce de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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