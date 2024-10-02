Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı

U.A. hakkında daha önce de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Araçta arama yapan ekipler, saç kurutma makinesi ve batarya şarj aletine zulalanmış 210 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

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