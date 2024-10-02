Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe alınan aracı merkez İlkadım ilçesinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, saç kurutma makinesi ve batarya şarj aletine zulalanmış 210 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda araçta bulunan E.K. (37) ile İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat U.A. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
U.A. hakkında daha önce de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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