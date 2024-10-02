Samsun'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi 1'inci Sokak'ta kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda tartışma çıktı.

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