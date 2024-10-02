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        Alaçam'da 25 hafız için icazet merasimi düzenlendi

        Samsun'unAlaçam ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:55
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        Alaçam'da 25 hafız için icazet merasimi düzenlendi
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        Samsun'unAlaçam ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Şadibey Camisi'nde düzenlenen törende, Fatih Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 25 hafıza icazet belgeleri verildi.

        İlçe Müftüsü Orhan Bal'ın konuşmasıyla başlayan program, Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Bülent Bahar ve Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

        Program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Alaçam Kaymakam Fatih Kayabaşı, Yakakent Kaymakamı Abdüssamet Kılıç, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile vatandaşlar katıldı.

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