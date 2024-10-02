Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 782 gram kubar esrar, 263 sentetik ecza hapı, 98 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

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