Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 782 gram kubar esrar, 263 sentetik ecza hapı, 98 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.
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