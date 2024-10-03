Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ilçedeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen altyapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin önemli noktalarında en işlek mahalle ve caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının son dönemde yağışlar nedeniyle yapılamadığına işaret etti.

İlçenin yıllara yayılmış altyapı ve içme suyu sorunundan kurtulabilmek için SASKİ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "SASKİ'nin altyapısını tamamlandığı yerlerde bizler de işin bir an önce tamamlanması için görev tanımımızın içerisinde olmamasına rağmen, üstyapı işlemlerini üstlendik. 21 mahallede aynı anda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.