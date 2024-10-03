Samsun'da meme kanseriyle ilgili farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Samsun'da, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi tarafından 1-31 Ekim "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği kapsamında farkındalığı arttırıcı eğitim toplantıları düzenledi, açılan stantlarda kadınlar bilgilendirildi.

Seminerlerde uzmanlarca, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğu, kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanserinin oluşturduğu anlatıldı.