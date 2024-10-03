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        Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:38
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        Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 762 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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