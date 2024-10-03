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        Samsun'da polis uygulamasından kaçan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin uygulaması sırasında kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:38
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        Samsun'da polis uygulamasından kaçan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin uygulaması sırasında kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Motosikletli yunus timleri tarafından yapılan şok uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılmak istenen K.O. (24) kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan K.O'nun üst aramasında, uyuşturucu içeren sigara ele geçirildi.

        Sorgulamada, K.O'nun yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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