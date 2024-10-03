Samsun'da polis uygulamasından kaçan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin uygulaması sırasında kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin uygulaması sırasında kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Motosikletli yunus timleri tarafından yapılan şok uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılmak istenen K.O. (24) kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan K.O'nun üst aramasında, uyuşturucu içeren sigara ele geçirildi.
Sorgulamada, K.O'nun yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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