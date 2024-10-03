Samsun'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. (32) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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