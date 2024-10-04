Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Koşuköyü Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Murat Arslan (45), boğulma tehlikesi geçirdi.
Denizde çırpındığını gören balıkçılar, Arslan'ı alarak kayıkla kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Arslan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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