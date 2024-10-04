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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:57
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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

        Koşuköyü Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Murat Arslan (45), boğulma tehlikesi geçirdi.

        Denizde çırpındığını gören balıkçılar, Arslan'ı alarak kayıkla kıyıya çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Arslan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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