Samsun'da cuma hutbesi farkındalık için işaret diliyle anlatıldı

Samsun'un Havza ilçesinde işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla cuma hutbesi işaret diliyle aktarıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Havza Müftülüğü işbirliğiyle, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla cuma hutbesinin işaret diliyle de anlatılması kararlaştırıldı.

Kevser Camisi'nde imamın okuduğu cuma hutbesi, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli özel eğitim öğretmeni Şafak Kırman tarafından minberin yanından işaret diliyle anlatıldı.