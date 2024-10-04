Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araç ve içinde bulunan E.F'nin (22) üzerinde yaptığı aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

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