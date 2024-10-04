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        Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:40
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        Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Lengerli Mahallesi Osman Beyli Kavşağı'nda şok yol uygulaması yapan jandarma ekibi, bir aracı durdurdu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araç ve içinde bulunan E.F'nin (22) üzerinde yaptığı aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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