Bafra'da ekmek fırınları denetlendi

İlçede hizmet veren fırınlara yönelik Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, ekmeğin gramajı ve hijyen kuralları kontrol edildi.

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