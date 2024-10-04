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        Bafra'da ekmek fırınları denetlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:16
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        Bafra'da ekmek fırınları denetlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetleme yaptı.

        İlçede hizmet veren fırınlara yönelik Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, ekmeğin gramajı ve hijyen kuralları kontrol edildi.

        Denetim sonucunda gramaj ve hijyen açısından olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri

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