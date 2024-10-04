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        Samsun'da 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:37
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        Samsun'da 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti.

        Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş'yi gözaltına aldı.

        Ekiplerin, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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