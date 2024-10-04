Samsun'da 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı

Ekiplerin, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.