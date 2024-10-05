Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.

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