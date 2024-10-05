Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.
Kırmızı-beyazlı takım, Adana Demirspor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
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