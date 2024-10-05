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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:00
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.

        Kırmızı-beyazlı takım, Adana Demirspor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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