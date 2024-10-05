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        Oymaağaç Höyüğü'ndeki Nerik Pınarı kaynamaya devam ediyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Hitit şehri Nerik'i ortaya çıkarmak için Oymaağaç Höyüğü'nde devam eden kazılarda bulunan tünelin içindeki "Nerik Pınarı" kaynamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:02
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        Oymaağaç Höyüğü'ndeki Nerik Pınarı kaynamaya devam ediyor
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Hitit şehri Nerik'i ortaya çıkarmak için Oymaağaç Höyüğü'nde devam eden kazılarda bulunan tünelin içindeki "Nerik Pınarı" kaynamaya devam ediyor.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplam Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılından bu yana araştırma ve kazı çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

        Oymaağaç Höyüğü'ndeki önemli bölümlerden birinin basamaklarla inilen tünel ve içindeki pınar olduğunu belirten Yılmaz, "Oymaağaç Höyüğü'nde, sonunda Nerik Pınarı olarak adlandırılan suyun bulunduğu tünele 55 basamakla iniliyor. Yüzeyden 8 metre derinlikte, 22 metre uzunluğundaki tünelde 2009 yılında başlayan kazılar 2019'da tamamlandı." dedi.

        - "Hava tanrısının çok sevdiği pınar olarak literatürde yer almış"

        Alanın Hitit dünyasında özel bir yapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Basamaklı tünel, sonu suya ulaşan bir tünel olması açısından önemli. Hava tanrısı ile ilişkilendirilen mitoslar içerisinde yer alması bu tüneli önemli kılıyor. Hava tanrısının çok sevdiği pınar olarak literatürde yer almış. Bugün hala kaynayan bir su. Oradaki çeşmenin arka planındaki yapı belki bozuldu. Şu an çeşmeden gürül gürül bir su akmasa bile su bulunduğu yerde oldukça yüksek seviyelere kaynayarak kendi seviyesinde kalabiliyor. Temiz berrak bir su. Hem mimarisi hem de görüntüsüyle ilgi çekici. Hikayesiyle kendine çeken bir pınar. Pınarda bu yıl da çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarda, ışıklandırma, basit bir geçici koruma çatı yaptık. "

        Yılmaz, Nerik Pınarı'nın iki türlü değerlendirildiğini düşündüklerini belirterek, "Burasının Nerik'te yaşayanların tehlike anında özellikle suya ulaşmak için bir geçiş alanı olduğunu söyleyebiliriz. Ama ikinci bir düşünceyle buranın kutsal ve belli dönemlerde törenlerin yapıldığı bir pınar olduğu daha yüksek olasılıktır. Kent, kutsal kent olması hasebiyle önemli. Başkentten bizzat kralın katıldığı bir bayram da burada kutlanıyordu. Bu anlamda da Nerik, Hitit inanç sistemi içerisinde önemli bir yere sahip." diye konuştu.

        Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Nerik Pınarı'nın birçok efsaneye konu olduğunu söyledi.

        Tünelde kutsal törenler yapıldığını dile getiren Almaz, şunları kaydetti:

        "Burada insanlar kutsal günlerinde inançları doğrultusunda tanrılara birtakım etkinliklerle tapınırlarken buradan su alıyorlar, burada kurbanlar kesiliyor. Yukarıda tapınak bölgelerinde sunular yapılıyor. Meşhur efsanelere giren Nerik Pınarı bu. Nerik Pınarı hala kaynamaya devam ediyor. Hala gözeden su yükseliyor. Zaman zaman su, bulunduğumuz yerin üzerine çıkıyor. Ama bu mevsimde biraz daha düşüyor. Su içilebilir bir su. Son derece temiz ve güzel bir su."

        Almaz, suyun bulunduğu tünelde ışıklandırma, merdiven ve güçlendirme gibi çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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