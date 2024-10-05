Samsun'da tedavi edilen peçeli baykuşlar doğaya bırakılıyor

İLYAS GÜN - UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde, farklı sebeplerle yaralanan 18 peçeli baykuştan tedavisi tamamlanan 12'si tekrar doğaya bırakıldı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, dört yıl önce kapatılan veteriner kliniği özellikle göçmen kuşların tedavisinin yapılması için dört ay önce tekrar aktif hale getirildi.

Kliniğe dört ay içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce, farklı sebeplerle yaralanan 18 peçeli baykuş getirildi. Tedavileri tamamlanan 12 peçeli baykuş tekrar doğaya salınırken, ağır yaralı halde bulunun 3'ü telef oldu, 3'ünün ise tedavileri sürüyor.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, peçeli baykuşların çoğunun yavru olarak kendilerine getirildiğini söyledi. Baykuşların zehirlenme veya elektrik çarpması ile yaralandığını anlatan İsfendiyaroğlu, "Kliniğe 18 tane peçeli baykuşumuz gelmiş. Bunların tedavisi tamamlanan 12'sini tekrar doğaya saldık. Üç tanesinin burada hala tedavileri sürüyor. Kimisi zehirlenmeye bağlı gelmişti. Çok zayıf oluyorlar. İşte iç kanama geçiriyorlar. Bir tanesi de yine elektrik çarpmasıyla geldi. Kanadında ciddi bir yarası var. Onun uzun bir süre burada tedavisini yapacağız. Ama geri kalan 2 tane daha peçeli baykuşumuz iyileşti, çok yakın bir zamanda tekrar onları da doğaya kavuşturacağız." dedi.

Peçeli baykuşların kemirgen hayvanlar ve küçük kuşlarla beslendiğini aktaran İsfendiyaroğlu, şöyle devam etti: "Biz de o diyete en uygun yiyeceklerle besliyoruz. Özellikle yavru olarak gelen peçeli baykuşların ilk bir aylık beslenmesi çok risklidir. Yavru ölümleri çok olur. Ama birinci aydan sonra katı dediğimiz daha büyük parçalı gıdalarla besleyebiliyoruz kendilerini. Sonrasında özellikle besleme sırasında en dikkat ettiğimiz şey baykuşların insanlara alıştırmamak. Çünkü onların hiçbiri evcil hayvan değil. Tekrardan doğaya dönecek hayvanlar. Mümkün olduğunca sadece yemek sırasında onlarla temas ederek yiyeceklerini veriyoruz. Geri kalan zaman diliminde yalnız ve sessiz bir odada ve alanda muhafaza etmeye dikkat ediyoruz. Özellikle yavruların yırtıcılık içgüdüleri geliştikten sonra doğaya bırakmayı tercih ediyoruz."

- Bozkır şahininin de tedavisi tamamlandı İsfendiyaroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce getirilen bozkır şahininin de enfeksiyon ve zehirlenme vakası ile kendilerine geldiğini aktararak, "Bozkır şahini de geldiğinde zehirlenme vardı ve vücudunda enfeksiyon vardı, kusma şikayetiyle geldi. Aldığı gıdaları kusuyordu. Biz de buna yönelik ilaç tedavilerimize başladık. Serum tedavisi yaptık. Damar yolu açtık. Böyle bir 2-3 günlük tedavi sonrasında yavaş yavaş yiyeceklerini almaya başladı. Geldiğinde kas skoru sıfırdı. Çok zayıftı ve bitkin düşmüştü. Şimdi gayet kilolarını aldı. Onu da en kısa zamanda tekrardan doğaya bırakacağız." diye konuştu.