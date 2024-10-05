Anadolu Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği Yakakent'te faaliyet yapacak

Altıntaş, okul idarecileri ve okul aile birlikleriyle iş birliğine gidilerek ailelerin bilgilendirilmesini önemsediklerini dile getirerek, "Ailelere çocuklarında uyuşturucu kullanım emaresini nasıl anlayabileceklerini, nasıl bir yol izleyecekleri anlatacağız. Uyuşturucu ile mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Derneğin Yakakent temsilcisi Muhsin Altıntaş, AA muhabirine, uyuşturucuyla mücadelede gençlere yardımcı olmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Anadolu Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği, Samsun'un Yakakent ilçesinde de faaliyet yürütecek.

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