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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:00
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Dededağ Mahallesi'nde şüpheli E.Ö'nün (26) adresinde arama yaptı.

        Aramada 550 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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