Ladik'te Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı anıldı

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri, okula adını veren şehit Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı'yı ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sancı'nın kabrini ziyaret eden öğrenciler, Kur'an okuyarak dua etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, burada yaptığı açıklamada, vatan sevgisinin en son mertebesinin şehitlik olduğuna işaret ederek, "Bu kahraman şehidimiz, sizlerin rahatı için canını vermiştir. Sizler de eğitiminizi tamamlayarak bu ülkeye hizmet etmelisiniz. Şehidimiz önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Rabb'im şehidimizin ve tüm şehitlerin şehadetini mübarek etsin." dedi.