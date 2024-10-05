Ladik Belediyesi Sıfır Atık Toplama Merkezinde kompost üretimi yapılıyor

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Toplama Merkezinde kompost üretimine başlandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, tesisi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Topal, Sıfır Atık Merkezinde özellikle sebze pazarından toplanan bitkisel atıkların kompost makinesinde fermante edilerek gübre elde edildiğini anlatarak, "Park ve bahçelerimizdeki ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı olmaları durumunda onlara da tedarik edeceğiz. Böylelikle hem atıkları dönüştürüyor hem de toprağın kaybettiği zenginliği kazanmasını sağlamış oluyoruz." dedi.