Samsun Emniyet Müdürlüğü eylül ayında 582 aranan kişiyi yakaladı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce eylül ayında 582 aranan kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten açıklamasında, Samsun Emniyet Müdürlüğünce halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında eylül ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 449 bin 463 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kontrol ve operasyonel çalışmalar sonucu 582 aranan kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "119 bin 428 araç kontrol edilerek 51 bin 295 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapılmış, 2 bin 674 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcu olmak üzere 15 bin 890 kişiye trafik eğitimi verilmiştir." açıklamasında bulunuldu.