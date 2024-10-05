Samsun Jandarma Komutanlığının eylül ayındaki faaliyetleri

Samsun İl Jandarma Komutanlığınce eylül ayında yürütülen faaliyetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında eylül ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 144 bin 336 şahıs ve 54 bin 311 araç sorgulandığı belirtildi.

Uygulamalarda 655 aranan kişinin yakalandığı, 19 kayıp kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "51 tabanca, 39 av tüfeği, 889 mühimmat ele geçirilmiştir. 182 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş, 201 şahıs yakalanmış, 12 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 57 bin 948 gram kubar esrar, 43 bin 140 makaron, 3 bin 803 gram sentetik uyuşturucu, 8.915 adet sentetik ecza hapı, 2 bin 152 kök kenevir, 667 gram toz esrar, 73 gram kenevir tohumu, 51 gram kokain, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram eroin, 7 gram afyon sakızı, 7 kök skunk, 5 hassas terazi, 11 sahte altın, 9 tarihi obje, 7 kilogram tütün, 4 cep telefonu ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ayında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 olmak üzere 4 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 olaya müdahale edilmiş, 23 müşteki-mağdur ve 9 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 16 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.