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        Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:44
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        Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Adapark mevkisinde Hükümet Konağı inşaatında çalışan Mehmet Ali S, dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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