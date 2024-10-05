Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Adapark mevkisinde Hükümet Konağı inşaatında çalışan Mehmet Ali S, dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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