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        Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:26
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        Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait, Z.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Kızılırmak Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta çalışma sırasında geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Ö'ye (57) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aracın, kolunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ö, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Öte yandan sürücü hakkında, yetersiz ehliyetle iş makinesi kullandığı gerekçesiyle 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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