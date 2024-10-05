Samsun'da kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri öldü

Fatih K, daha sonra tekrar kuyuya girerek arkadaşına yardım etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırsal Dağboğaz Mahallesi Cetirli mevkisinde Mehmet Ç. (41) ile kaçak kazı yaptığı iddia edilen Fatih K. (44), bölgedeki bir eve giderek kuyuda bulunan arkadaşının fenalaştığını belirtip yardım istedi.

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