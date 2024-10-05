Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

        Kırsal Dağboğaz Mahallesi Cetirli mevkisinde Mehmet Ç. (41) ile kaçak kazı yaptığı iddia edilen Fatih K. (44), bölgedeki bir eve giderek kuyuda bulunan arkadaşının fenalaştığını belirtip yardım istedi.

        Fatih K, daha sonra tekrar kuyuya girerek arkadaşına yardım etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılan Mehmet Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi, Fatih K. ise Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Mehmet Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Mehmet Ç. ve Fatih K'nin kuyuda bulunan gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanı için yola çıktı
        Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanı için yola çıktı
        Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Samsun'da Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği...
        Samsun'da Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı