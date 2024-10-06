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        Samsun'da uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 01:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 02:04
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        Samsun'da uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin imal ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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