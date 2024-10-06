Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.B. (24) ve C.S'nin (22) uyuşturucu madde satışı yaptıkları şüphesiyle ikametlerine operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 371 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.