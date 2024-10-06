Samsun'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden damat yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği damat yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği damat yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşkayası Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen düğün sırasında tabanca ile havaya ateş edildi.
Koluna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan damat H.D. (31), yakınları tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
H.D, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Jandarma, tabanca ile havaya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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