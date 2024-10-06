Samsun'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden damat yaralandı

Jandarma, tabanca ile havaya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Koluna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan damat H.D. (31), yakınları tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuşkayası Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen düğün sırasında tabanca ile havaya ateş edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği damat yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.