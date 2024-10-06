Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da miniklerin yüzü Genç Kızılayın sürprizi ile güldü

        Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılay üyeleri, çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da miniklerin yüzü Genç Kızılayın sürprizi ile güldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılay üyeleri, çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Kevser Parkı'ndaki etkinlikte rengarenk balonlar ile oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ile yüzlerine istedikleri desenleri çizdirdi.

        Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, hayatın her alanına dokunmayı hedeflediklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Etkinliğimize destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Samsun'da sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk ed...
        GÜNCELLEME - Samsun'da sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk ed...
        Samsun'da kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye para cezası
        Samsun'da kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye para cezası
        Sonbahar yağışları Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yeniden canlandırdı
        Sonbahar yağışları Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yeniden canlandırdı
        Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden damat yaralan...
        Samsun'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden damat yaralan...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı