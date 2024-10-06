Havza'da miniklerin yüzü Genç Kızılayın sürprizi ile güldü
Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılay üyeleri, çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılay üyeleri, çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Kevser Parkı'ndaki etkinlikte rengarenk balonlar ile oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ile yüzlerine istedikleri desenleri çizdirdi.
Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, hayatın her alanına dokunmayı hedeflediklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Etkinliğimize destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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