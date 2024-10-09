Samsun'da 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "konutta birde fazla kişi ile yağma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. (23) Koşuköyü Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

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