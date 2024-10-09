Samsun'da 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, yağma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, yağma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "konutta birde fazla kişi ile yağma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. (23) Koşuköyü Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.