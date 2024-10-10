Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun'un huzuru ve güvenini sağlamak üzere 24 saat görevlerinin başında olduklarını, yeni araçlarıyla suçla mücadeledeki etkinliklerinin artacağını söyledi.

        Yeni alınan araçlarla il genelinde resmi ekip sayılarının yüzde 86, sivil ekip sayılarının yüzde 21, trafik ekip sayılarının yüzde 14 arttığını vurgulayan Arıbaş, "Trafik ekip araçlarımızın tamamı yenilenmiştir. Sonuç olarak büroda çalışan personel sayımız azaltılarak, sahada çalışan personel sayımız artırılmıştır." dedi.

        Bu yıl aranan şahıs yakalamasında ülke genelinde ikinci sırada yer aldıklarını vurgulayan Arıbaş, tüm suç türlerine yönelik aydınlatma oranlarında yüzde 97,1 ile ülke ortalamasının üzerinde bulunduklarına işaret etti.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak en temel ilkelerinin kentin huzuru ve güvenliği olduğunu anlatan Arıbaş, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, aranan şahıslarla, düzensiz göçle, kadına karşı şiddetle ve her türlü suç ve suçluyla kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde küçük büyük her türlü organize suç örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele etmekteyiz. Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına, torbacılara geçit vermeyeceğiz. Şehrimizde hiçbir suçlu elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Aranan tüm şahısları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere müsaade etmeyeceğiz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle, kadına şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kastedenlere rahat nefes aldırmayacağız. Son olarak araçların İl Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum."

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından 91 yeni araç hizmete sunuldu.

        Törene Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Karadağ A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
        Karadağ A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"
        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru