Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Belediyesispor kursları için kayıtlar başladı

        Bafra Belediyespor, sportif etkinlikleri için kayılara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Belediyesispor kursları için kayıtlar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Belediyespor, sportif etkinlikleri için kayılara başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kadınlara özel sağlıklı yaşam etkinliği, çocuklar için basketbol ve geleceğine yön vermek amacını güden gençlere yönelik akademi hazırlık kursları, bu yıl da sürdürülüyor.

        Bafra Belediyesi tarafından daha önce hayata geçirilen, Bafralı kadınların ücretsiz istifade edebildikleri ve yoğun ilgi gösterdiği sağlıklı yaşam etkinliği için de ön kayıtlar başladı.

        Bafra Belediyespor Kulübü idaresinde hayata geçirilen basketbol kursları, bu yıl 10 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek.

        Bafra Belediyesi, Akademi Hazırlık Kursları kapsamında 32'nci dönem POMEM kurslarını uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak vermeyi bu yılda sürdürecek.

        Sportif etkinliklerin başvuruları ve ön kayıtları, eski spor salonu bünyesinde yer alan Bafra Belediyesi irtibat bürosunda gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi
        Asarcık'ta kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti:
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti:
        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verild...
        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verild...
        "81 ilde 81 Orman Projesi"yle Türkiye'de 2 milyon 200 bin fidan toprakla bu...
        "81 ilde 81 Orman Projesi"yle Türkiye'de 2 milyon 200 bin fidan toprakla bu...
        Havza'da öğretmen ve velilerden 40 ünite kan bağışı
        Havza'da öğretmen ve velilerden 40 ünite kan bağışı
        Samsun'da 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca ile mücadele için ekipman...
        Samsun'da 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca ile mücadele için ekipman...