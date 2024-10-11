Bafra Belediyesispor kursları için kayıtlar başladı

Bafra Belediyespor, sportif etkinlikleri için kayılara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kadınlara özel sağlıklı yaşam etkinliği, çocuklar için basketbol ve geleceğine yön vermek amacını güden gençlere yönelik akademi hazırlık kursları, bu yıl da sürdürülüyor.

Bafra Belediyesi tarafından daha önce hayata geçirilen, Bafralı kadınların ücretsiz istifade edebildikleri ve yoğun ilgi gösterdiği sağlıklı yaşam etkinliği için de ön kayıtlar başladı.