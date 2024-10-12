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        Vezirköprülü baba ile oğlu, motosiklet yarış lisansı aldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan bir kişi ile 6 yaşındaki oğlu, motosiklet yarış lisansı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:10
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        Vezirköprülü baba ile oğlu, motosiklet yarış lisansı aldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan bir kişi ile 6 yaşındaki oğlu, motosiklet yarış lisansı aldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılmak için 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay Polat, her gün antrenman yapıyor.

        Vezirköprü Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar'dan lisanslarını alan Aslan Polat ve oğlu, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Aslan Polat, 24-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek pist yarışları 3. ve 4. ayaklarına katılmak için hazırlanırken, Ali Kutay Polat ise 2025 yılında yapılacak Türkiye Mini Süpermoto Şampiyonası mini sınıfı yarışı için çalışma gerçekleştiriyor.

        Aslan Polat, hayalinin 18 yaşına geldiğinde aynı pistte oğluyla yarışmak olduğunu belirterek, "İstanbul'daki pist yarışları için Türkiye genelinde 40 sporcu başvuruda bulundu. 25 Ekim'de yapılacak ön eleme sonrası 30 sporcu yarışmalara katılmaya hak kazanacak. Arkadaşlarımın teşvikiyle yarışlara katılıyorum. Hedefim yarışlarda derece yapmak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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