Samsun'da adresinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, N.C'nin (43) uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışacağı bilgisine üzerine adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
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