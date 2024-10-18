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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:38
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Derecik Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir başka araca da çarptı.

        Kazada, araçlarda hasar oluştu.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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