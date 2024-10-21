Kızılırmak Deltası'nda yaralı leylekler tedavi ediliyor
İLYAS GÜN - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde yaralı leyleklerin de aralarında bulunduğu kuşların tedavisi yapılıyor.
İLYAS GÜN - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde yaralı leyleklerin de aralarında bulunduğu kuşların tedavisi yapılıyor.
Samsun'da 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin etrafında bin adet leylek yuvası bulunuyor.
Deltada elektrik direklerine çarparak veya farklı sebeplere bağlı olarak yaralanan leylekler, Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde tedavi altına alınıyor.
Tedavisi tamamlanan leylekler, yeniden doğaya bırakılıyor.
- İki leylek kışı klinikte geçirecek
Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de leyleklerin en önemli üreme alanlarından biri olduğunu söyledi.
Delta çevresinde bin adet leylek yuvası bulunduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, "Bazı yuvalar çok ağır olduğu için ağaç dalları taşıyamıyor. Bu nedenle yıkılmaya bağlı olarak yaralanan leylek yavruları bize getiriliyor. İç kanaması olarak veya ayaklarını kırarak ya da kanatlarını inciterek gelebiliyorlar. Genellikle ağaç ve elektrik direklerine yuva yapan leylekler elektrik çarpması veya ağaçtan düşme sonucu yaralanıyor." dedi.
Kliniğin haziran ayından beri hizmet verdiğini, kanadı kırılan veya iç kanaması olan leyleklerde hemen tedaviye başladıklarını anlatan İsfendiyaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu şekilde yaralı 19 leylek getirildi, biz bunların 13'ünü sağlıklı bir şekilde iyileştirebildik. İyileşenleri göç mevsimine yetiştirdik ve diğer sürülerle birlikte kışı geçirecekleri Afrika'ya gitti. Birinin ayağı kırık olduğu için operasyon yaptık. Kırık süreleri, iyileşmesi biraz uzun zaman aldığı için bu kışı bizimle geçirecek. Bir tanesi yavruydu, iyileşmesi uzun sürdü. Hala yavru, o nedenle onu da salmadık. İki leyleği iyileşmelerinin ardından ilkbahar aylarında doğaya bırakacağız."
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