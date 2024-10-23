Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da vatandaş belediyeye gitmeden sorunlarını çözebiliyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da vatandaş belediyeye gitmeden sorunlarını çözebiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretiyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların belediyeye gelmeden sosyal tesislerden, SASKİ'ye, sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar her konuda, talep, şikayet ve önerilerini iletebileceği 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

        "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insanımızın mutluluğu var." diyen Doğan, "İnsanımızla bir ahenk içerisinde diyalog köprüleri kurarak; hızlı çözümler üreten, güçlü yanlarıyla öne çıkan ve ileri görüşlü bir yönetim anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğan, anketlerle vatandaşın görüşünün alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Telefonla ya da yüz yüze anket çalışmaları yaparak vatandaşları sürecin ve çözümün paydaşı yapıyoruz. Anket çalışmalarını özveri ve titizlikle yürüten 153 Çözüm Merkezi vatandaşla Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevini üstleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan tüm hizmetleri tek bir numara altında toplayan 153 Çözüm Merkezi, Samsun-Çarşamba havalimanına ulaşım hizmeti sağlayan SAMAIR adına rezervasyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. Samsun'da yaşayan 7'den 70'e herkesin turizm bölgelerine kolay ulaşmasını sağlamak adına hayata geçirilen Odak Samsun Turizm Otobüsleri içinde rezervasyon işlemi de 153 Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        2 kadına cinsel tacizde bulunup otomobille çarptığı suçlamasıyla tutuklandı
        2 kadına cinsel tacizde bulunup otomobille çarptığı suçlamasıyla tutuklandı
        Bafra Ovası'nda çiftçilere 625 bin adet brokoli fidesi desteği verildi
        Bafra Ovası'nda çiftçilere 625 bin adet brokoli fidesi desteği verildi
        Salıpazarı'nda çocuk şenliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda çocuk şenliği düzenlendi
        Sınav kaygısı öğrencilerin hedeflediği puanları almalarını engelliyor
        Sınav kaygısı öğrencilerin hedeflediği puanları almalarını engelliyor
        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi
        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi