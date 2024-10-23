Samsun'da vatandaş belediyeye gitmeden sorunlarını çözebiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların belediyeye gelmeden sosyal tesislerden, SASKİ'ye, sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar her konuda, talep, şikayet ve önerilerini iletebileceği 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.