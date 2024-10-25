Samsun'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.
Terme ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı işbirliği içinde Gölyazı İlkokulu’nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Ekipler, okul bahçesinde kurulan mini parkurda öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.
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