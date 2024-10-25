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        Samsun'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:55
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        Samsun'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.

        Terme ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı işbirliği içinde Gölyazı İlkokulu’nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Ekipler, okul bahçesinde kurulan mini parkurda öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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