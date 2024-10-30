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        Terme'nin Bazlamaç Mahallesi'nde selde yıkılan köprünün yerine yenisi yapılıyor

        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi Karagöl mevkisinde selde yıkılan köprünün yapımına DSİ tarafından yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:05
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        Terme'nin Bazlamaç Mahallesi'nde selde yıkılan köprünün yerine yenisi yapılıyor
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        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi Karagöl mevkisinde selde yıkılan köprünün yapımına DSİ tarafından yeniden başlandı.

        Köprünün inşa sürecinin sonuna yaklaşırken Belediye Başkanı Şenol Kul, inşaatta incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kul, yapımına devam edilen köprünün Bazlamaç Mahallesi'nin çevre mahallelerle bağlantısı açısından önemine vurgu yaparak, "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ani ve şiddetli gelen yağışlar ilçemizde son dönemlerde çok sayıda sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Bu noktada ilçemizin bu gibi durumlara daha dayanaklı hale gelmesi için sel riskinin önüne geçebileceğimiz önemli projeleri hızla hayata geçiriyoruz. Daha önce yine sel felaketinde yıkılan bu köprümüz gayet sağlam ve su akışını engellemeyecek şekilde DSİ tarafından yeniden yapılıyor. Bazlamaç Mahallemizin diğer mahallelerimizle bağlantısı olan bu köprü inşası tamamlandığında ulaşımda meydana gelen rahatlama ile birlikte mahalle halkımız da konforu artacak." dedi.

        Son dönemde ilçedeki DSİ yatırımlarının hız kazanmasına ilişkin açıklamada bulunan Kul, "DSİ tarafından ilçemizin birçok noktasında önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar için başta DSİ 7. Bölge Müdürümüz Köksal Buğra Çelik ve tüm DSİ çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bölgedeki çalışmaların hızlanması konusunda Meclisten ek bütçe çıkartarak büyük destek sağlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'a da şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

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