Samsun'da 5 gündür haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Hasköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Güngör'ün yakınlarının 5 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görmeleri üzerine durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.