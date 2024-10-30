Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ekipler, "kasten yaralama” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A'yı yakaladı.

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