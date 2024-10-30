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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:47
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten yaralama” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A'yı yakaladı.

        Firari zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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