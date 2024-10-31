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        Samsun'da okul bahçesindeki banka yorgun mermi isabet etti

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:09
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        Samsun'da okul bahçesindeki banka yorgun mermi isabet etti
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki Adeka Ortaokulu'nda öğrenciler, bahçede yer alan banklardan birinde mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.

        Öğrencilerin haber verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun merminin isabet ettiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.

        Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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