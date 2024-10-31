Samsun'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Cami Mahallesi'nde villa inşaatının ikinci katında çalışan inşaat işçisi Servet A. (25), merdivenlerde dengesini kaybederek mesai arkadaşı Seyit K'nin (22) üzerine düştü.
Birlikte merdivenden düşen işçiler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
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