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        Kavak Belediyesi bozulan yolların onarımı için çalışma yapıyor

        Kavak Belediyesince bozulan yolların onarımı için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:38
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        Kavak Belediyesi bozulan yolların onarımı için çalışma yapıyor
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        Kavak Belediyesince bozulan yolların onarımı için çalışma yürütülüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'nde bozulan toprak yolların onarımı ve temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

        Soğuksu ve Bahçelievler mahallelerinde de kilit parke tamiratı yapan ekipler, ilçenin tüm mahallelerinde güvenli altyapı hizmetleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

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