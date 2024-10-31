Kavak Belediyesi bozulan yolların onarımı için çalışma yapıyor

Soğuksu ve Bahçelievler mahallelerinde de kilit parke tamiratı yapan ekipler, ilçenin tüm mahallelerinde güvenli altyapı hizmetleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'nde bozulan toprak yolların onarımı ve temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

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