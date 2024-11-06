GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C'nin (42) ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, satışa hazır 5 parça halinde toplam 20,66 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda, E.C. ile ikamette bulunan Z.A. (43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise emniyetten serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.